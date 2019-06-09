Ространснадзор проверит перевозчиков после ДТП с автобусами в Сочи

В Ространснадзоре проинформировали о том, что после ДТП в Сочи с участием двух туристических автобусов будет проведена проверка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел утром 9 июня в Сочинском районе Краснодарского края на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая. Там столкнулись микроавтобус Mercedes и экскурсионный автобус Yutong.

«На месте аварии работают сотрудники Ространснадзора. По факту ДТП Ространснадзором будет проведена проверка перевозчиков», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при ДТП в Сочи увеличилось до 26.