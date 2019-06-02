15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом

В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в Аксайском районе области. Автобус, который направлялся из Ростова в Новочеркасск, в 13.30 мск столкнулся с грузовиком, пропускавшим пешеходов на переходе, а затем по касательной столкнулся с легковым автомобилем Kia Rio и грузовым Renault.

Уточняется, что 11 человек были госпитализированы, еще четырем помощь оказали амбулаторно.

Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре легковых автомобиля и рейсовый автобус.