Смертельное ДТП с автобусом произошло в Дагестане

В Дагестане автобус столкнулся с легковым автомобилем, выехавшим на встречную полосу, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Дагестана.

По данным ведомства, в результате столкновения два человека погибли, еще четыре пострадали. Отмечается, что водитель легкового автомобиля погиб на месте, находившийся за рулем автобуса сначала был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, но спасти ему жизнь не удалось.

Отмечается, что авария произошла в Тарумовском районе на севере Дагестана.

Ранее сообщалось, что после смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье было возбуждено уголовное дело.