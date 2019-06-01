Автобус упал с 20-метровой высоты, есть пострадавшие

На севере Таиланда рейсовый автобус сорвался с горной дороги и упал с 20-метровой высоты. Об этом сообщает Nation.

Как отмечается, в результате инцидента 17 человек пострадали, пятеро из них — получили тяжелые ранения.

По словам водителя, авария произошла из-за того, что некий автомобиль «подрезал» его машину на горном склоне. В результате этого, водитель потерял управление над транспортом.

Уточняется, что людей с наиболее тяжелыми ранениями доставили в больницы, остальным оказали медицинскую помощь в районной больнице, находящейся недалеко от ДТП.

Ранее сообщалось, что в Чечне трактор-вездеход улетел в пропасть.