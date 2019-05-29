Совфед принял закон о фотофиксации техосмотра

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Совет Федерации принял закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно новому закону, предлагается оформлять карты по диагностике в виде электронного документа с подписью техэксперта, который осуществлял осмотр автомобиля.

Кроме того, по закону формулируются требования к производственно-технической базе пункта техосмотра.

Уточняется, что МВД должно будет следить за тем, как операторы проводят техосмотр машин.

Новые требования вступят в силу через год после публикации закона.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о фотофиксации техосмотра.