Появились подробности ДТП с автобусом в Приморье

Появились подробности ДТП с участием автобуса в Приморье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД региона.

До этого стало известно, что в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР. В результате инцидента погибли два человека.

Согласно заявлению пресс-службы, девятнадцать человек пострадали.

Также собеседник агентства отметил, что автобус совершил съезд с дороги и опрокинулся на трассе Хабаровск-Владивосток.

Ранее сообщалось, что россиянка погибла в ДТП с автобусом в Италии.