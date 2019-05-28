Появились подробности ДТП с автобусом в Приморье
Появились подробности ДТП с участием автобуса в Приморье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД региона.
До этого стало известно, что в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР. В результате инцидента погибли два человека.
Согласно заявлению пресс-службы, девятнадцать человек пострадали.
Также собеседник агентства отметил, что автобус совершил съезд с дороги и опрокинулся на трассе Хабаровск-Владивосток.
Ранее сообщалось, что россиянка погибла в ДТП с автобусом в Италии.