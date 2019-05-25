Автомобиль врезался в остановку в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

В результате столкновения ранения получили пять человек, а также, по предварительным данным, погибла женщина. Она получила травмы, не совместимые с жизнью.

Уточняется, что ДТП произошло около 8.20 утра 25 мая на пересечении Южного шоссе с улицей Янки Купалы.

В МВД рассказали, что водитель иномарки не справился с управлением и выехал на остановку.

В настоящее время сотрудники полиции и следственного отдела по ДТП проводят проверку.

Ранее сообщалось, что маршрутка въехала в остановку в Волгограде.