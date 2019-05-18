Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу и Ленинградской области.

Как отмечается, пассажиры автобуса получили травмы легкой и средней степени тяжести. Всего в транспортом средстве находились 15 человек.

В пресс-службе рассказали, что причиной инцидента стала техническая неисправность автобуса.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло под Курском.