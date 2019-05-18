Сбивший насмерть подростка полицейский был пьян

Полицейский из Саратова, который сбил насмерть 14-летнего пешехода и врезался еще в два автомобиля, в момент аварии был пьян. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК России по Саратовской области.

В ведомстве отметили, что в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В СК добавили, что подозреваемый задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что полицейский сбил насмерть подростка.