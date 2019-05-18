В Подмосковье столкнулись грузовик и легковушка, есть жертвы

В подмосковном Дмитрове в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли два человека, еще один получил ранения. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Отмечается, что инцидент произошел в районе 31 км трассы А-107.

«Произошло столкновение грузового автомобиля «КамАЗ» и легкового автомобиля Mitsubishi», — рассказал представитель ведомства.

В каком состоянии находится пострадавший он не уточнил.

В настоящее время устанавливаются причины аварии.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам.