В Подмосковье столкнулись грузовик и легковушка, есть жертвы
В подмосковном Дмитрове в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли два человека, еще один получил ранения. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
Отмечается, что инцидент произошел в районе 31 км трассы А-107.
«Произошло столкновение грузового автомобиля «КамАЗ» и легкового автомобиля Mitsubishi», — рассказал представитель ведомства.
В каком состоянии находится пострадавший он не уточнил.
В настоящее время устанавливаются причины аварии.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам.