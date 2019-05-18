Смертельное ДТП произошло под Курском

В Курской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Как отмечается, в результате инцидента погибли три человека.

По данным полиции, легковой автомобиль ехал их Москвы в Курск, в то время как грузовик двигался в обратном направлении.

Уточняется, что на настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что более 10 человек пострадали при столкновении маршрутки с грузовиком.