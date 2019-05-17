Более 10 человек пострадали при столкновении маршрутки с грузовиком

В Волгограде произошло столкновение маршрутки с грузовиком «Камаз». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

Как отмечается, в результате инцидента госпитализированы 13 человек. Четверо из них — в тяжелом состоянии.

Уточняется, что при столкновении маршрутка врезалась в столб. Причем, по словам водителя грузовика, у машины отказали тормоза.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с фурой произошло в Курской области.