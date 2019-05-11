Трамвай, автобус и иномарка столкнулись в Петербурге, есть пострадавшие
В Санкт-Петербурге в результате аварии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая пострадали шесть человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на вице-губернатора города Анну Митянину.
По ее словам, двое из шести пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести.
Митянина добавила, что после ДТП в за помощью медиков обратились два подростка с незначительными травмами.
Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло под Ярославлем.