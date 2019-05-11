Смертельное ДТП с автобусом произошло под Саратовом
В Саратовской области в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, авария произошла на 350-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград.
Как отмечается, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Красноярске в результате ДТП с участием автобуса погиб один человек.