МВД анонсировало «серьезные и жесткие» меры для снижения смертности при ДТП

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что возглавляемое им ведомство готовит ряд «очень серьезных и жестких» предложений, направленных на понижение смертности при авариях, сообщает ТАСС.

Он добавил, что в ведомстве также «рассчитывают» на комплекс мер, которые уже приняты и готовятся к применению. Он отметил, что, по мнению МВД, они позволят «существенно сократить» количество с аварий со смертельным исходом на дороге. Колокольцев уточнил, что внесенные изменения направлены на то, чтобы повысить «социальную ответственность» граждан на дороге и заставить их не покидать место ДТП.

Ранее сообщалось, что правительство одобрило ужесточение наказания за «пьяные» ДТП.