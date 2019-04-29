Байкеров из России отказались пускать в Грузию

В грузинском МВД проинформировали, что не пустили колонну байкеров из России на территорию страны. Об этом пишет «Грузия.Online».

«На основании подпункта 3 статьи 11 закона Грузии о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства, гражданам России было отказано во въезде», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что гражданам других государства может быть отказано во въезде, если они сообщают недостоверную информацию о себе и целях своей поездки или вообще отказываются предоставлять такие данные.

Ранее в Черногории освободили задержанных «Ночных волков».