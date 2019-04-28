Более 50 машин столкнулись на дороге в ФРГ, более 20 пострадавших

В восточной части Германии попали в аварию сразу 50 автомобилей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на немецкую дорожную полицию.

По данным полиции, в результате ДТП пострадали не менее 25 человек. Врачи оценивают состояние четырех пострадавших как тяжелое.

Отмечается, что крупная авария произошла из-за гололедицы и града на дороге. Пострадавших эвакуировали на двух вертолетах.

Ранее сообщалось, что на МКАДе из-за гололеда столкнулось около 40 машин.