ЦОДД назвал автомобили-нарушители ПДД

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рассказали, какие транспортные средства чаще всего нарушают правила дорожного движения (ПДД). Об этом сообщается в твиттере организации.

Как отмечается, самые дисциплинированные водители находится за рулем таких автомобилей, как Chevrolet, Volkswagen и ГАЗ. При этом эти машины, как правило, черного или серого цвета.

«Какие машины в Москве чаще других нарушают ПДД? По статистике за полгода, черные, желтые и синие Mercedes Benz, BMW и ВАЗ», — говорится в сообщении.

Ранее в ЦОДД не согласились с лидерством Москвы по пробкам в мире.