В США мужчина намеренно въехал в группу пешеходов

На севере Филадельфии 44-летний мужчина после ссоры въехал в группу пешеходов, сообщает CBS со ссылкой местную полицию.

Правоохранительи сообщили, что в результате инцидента ранения получили три женщины и трое мужчин. Отмечается, что 37-летнего пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии.

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По словам очевидца происшествия, люди «разлетелись как кегли» после наезда автомобиля на пешеходов.

В полиции подчеркнули, что в настоящий момент водитель задержан. Ведется расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Китае застрелили водителя въехавшей в толпу машины.