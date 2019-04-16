В Госдуме оценили идею платных перекрестков

Член комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин дал комментарий в связи с предложением ввести в России платные перекрестки. Об этом сообщает RT.

По словам Ионина, такое предложение принимать нельзя.

«Дальше — шлагбаумы на тротуарах, и получится имущественная сегрегация, есть деньги — пользуйся инфраструктурой, нет денег — сиди дома», — сказал Ионин.

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Она добавил, что не считает такой подход правильным. Кроме того, он не поможет решить вопрос с пробками.

Ранее сообщалось, что в России намерены организовать платные перекрестки.