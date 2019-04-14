На Крымском мосту началась укладка рельсов со стороны Керчи

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Строители начали укладывать рельсы на Крымском мосту со стороны Керчи, передает ТАСС со ссылкой на сообщение инфоцентра «Крымский мост».

По имеющимся данным, теперь верхняя часть железной дороги через мост строится одновременно со стороны Керчи и Тамани.

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Отмечается, что с кубанского берега укладка рельсов началась еще летом 2018 года. К настоящему моменту на мосту через Керченский пролив готовы 22 из 38 км железной дороги.

Предполагается, что железная дорога и подходы будут введены в эксплуатацию в декабре текущего года.

Ранее сообщалось, что все пролеты железнодорожной части Крымского моста соединены.