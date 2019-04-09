Пьяный водитель сбил двух женщин на автобусной остановке во Владивостоке

Во Владивостоке пьяный водитель не справился с управлением и въехал в автобусную остановку на улице Русской, сообщается на сайте управления МВД по региону.

Отмечается, что наезд на жительниц Владивостока совершил 23-летний водитель. В настоящий момент женщины 42 и 52 лет доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

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«Одна из пострадавших доставлена в больницу с диагнозом: открытый перелом бедра, вторая находится в реанимации с диагнозом: сочетанная травма. Медики борются за ее жизнь», — говорится на сайте ведомства.

По данным МВД, водитель управлял автомобилем, не имея при себе прав.

Ранее в МВД установили личность водителя, скрывшегося после смертельного ДТП во Владивостоке.