На строительство ЦКАД не хватает 2,6 млрд рублей, заявил министр транспорта

Для строительства четвертого участка ЦКАД потребуется еще 2,6 млрд рублей частных инвестиций. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, передает ТАСС.

Как отмечается, речь идет об участке от пересечения с автомобильной дорогой М-7 «Волга» до пересечения с автомагистралью М-4 «Дон».

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«...это связано с необходимостью выполнения работ по переносу сетей и изъятию дополнительных земельных участков», — сказал Дитрих.

Он добавил, что государство не будет нести затраты, для финансирования будут привлечены частные инвесторы.

Стоимость строительства четвертого участка ЦКАД составляет 85,4 млрд рублей, из них 49,7 млрд рублей вносит государство, 35,7 млрд рублей — инвесторы.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин усомнился в обоснованности подорожания строительства ЦКАД.