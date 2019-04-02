Источник сообщил об отставке главы ГИБДД Москвы

Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что он подал рапорт об уходе по собственному желанию.

Источник добавил, что решение об отставке не связано с ДТП на Можайском шоссе, где погибли женщина с ребенком.

Реклама

«Проблемы в управлении были давно, еще до этой аварии», — сказал он.

Ранее сообщалось, что уроженец Чечни на высокой скорости врезался в автомобиль с семьей из Смоленска и скрылся с места происшествия. В результате инцидента погибли женщина и ребенок.