Водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром в Казани

Следственного управления Следственного комитета России по Татарстану проводит доследственную проверку по факту гибели водителя троллейбуса в Казани. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром.

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Как отмечается, между водителем и пассажиром произошел конфликт, в результате которого шофер троллейбуса скончался.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль с умершим водителем врезался в троллейбус.