В Брянске столкнулись два автомобиля, есть жертвы

Директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков проинформировал о ДТП в Брянске, передает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о столкновении двух легковых автомобилей на пересечении улиц Красноармейской и Пересвета. Оно произошло около 5.40 мск.

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«В результате ДТП погибли четыре человека. Семь человек госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое», — заявил Бардуков.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье.