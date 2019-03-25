В Брянске столкнулись два автомобиля, есть жертвы
Директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков проинформировал о ДТП в Брянске, передает ТАСС.
Отмечается, что речь идет о столкновении двух легковых автомобилей на пересечении улиц Красноармейской и Пересвета. Оно произошло около 5.40 мск.
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«В результате ДТП погибли четыре человека. Семь человек госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое», — заявил Бардуков.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье.