Таиландским автомобилистам запретили парковаться у избирательных участков

В южных провинциях Таиланда запретили парковать личный автотранспорт в непосредственной близости от избирательных участков, в стране 24 марта проходят парламентские выборы. Об этом сообщает The Bangkok Post.

По данным издания, под запрет попали не только автомобили, но и мотоциклы. Ограничения объяснили повышенными мерами безопасности.

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Отмечается, что правоохранители во многих регионах страны опасаются нападений, в том числе подрывов припаркованных транспортных средств.

В воскресенье, 24 марта, в Таиланде проходит голосование на первых с 2011 года парламентских выборах.

Ранее сообщалось, что в Таиланде накануне выборов объявили об угрозе цунами.