В Тамбовской области опрокинулся пассажирский автобус
Пресс-секретарь управления МЧС по Тамбовской области Светлана Погриловская заявила, что рейсовый автобус с 24 пассажирами, который следовал по маршруту «Камышин — Москва», съехал в кювет и опрокинулся в Сампурском районе Тамбовской области. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, инцидент произошел в субботу, 16 марта, в 22.15 мск.
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«В автобусе находилось 24 пассажира и два водителя, шесть пассажиров получили травмы разной степени тяжести», — сказала Погриловская.
Она уточнила, что четыре человека, включая ребенка, были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в Тамбове автомобиль наехал на мать с двумя детьми на переходе.