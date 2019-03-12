В Бурятии женщина сбила следователя, чтобы избежать допроса
Суд признал жительницу Бурятии виновной в умышленном наезде на следователя. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, суд приговорил обвиняемую к пяти годам лишения свободы условно.
Как отмечается, в августе прошлого года женщина сбила на автомобиле следователя, чтобы не идти на допрос по уголовному делу.
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При этом жительница Бурятии была вызвана на допрос в качестве свидетеля.
Ранее сообщалось, что под Тулой подросток врезался в машину с полицейскими.