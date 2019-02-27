Авария с участием двух БТР произошла в центре Курска

Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера (БТР) столкнулись на одной из улиц в центре Курска, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах области.

По его словам, два БТР следовали по улицам города колонной для передислокации в воинскую часть. В командировании Курского военного гарнизона заявили, что ДТП произошло в результате вклинивания гражданских машин в колонну военной техники.

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Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал, легковые автомобили были незначительно повреждены. По факту столкновения гражданских машин с БТР проводится проверка.

Ранее сообщалось, что под Иркутском иномарка на огромной скорости влетела в БТР.