В Петербурге произошло смертельное ДТП с автобусом
В Санкт-Петербурге в результате ДТП с участием автобуса погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, авария произошла в Курортном районе Петербурга.
Как отмечается, легковой автомобиль столкнулся с автобусом, который двигался во встречном направлении.
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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введен в Ярцевском районе Смоленской области в связи с гибелью семи человек в ДТП.