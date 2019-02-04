В Петербурге произошло смертельное ДТП с автобусом

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В Санкт-Петербурге в результате ДТП с участием автобуса погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, авария произошла в Курортном районе Петербурга.

Как отмечается, легковой автомобиль столкнулся с автобусом, который двигался во встречном направлении.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введен в Ярцевском районе Смоленской области в связи с гибелью семи человек в ДТП.