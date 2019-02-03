Минздрав назвал число госпитализированных после ДТП под Калугой

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В Министерстве здравоохранения России сообщили, что после аварии с автобусом под Калугой госпитализированы 33 человека, передает РИА «Новости».

При этом отмечается, что среди госпитализированных 27 детей, всего в ДТП пострадали 45 человек.

«Госпитализировано изначально 35 человек, из них 27 детей. На 14.30 в стационарах 33 человека, из них 27 детей. Тяжелых нет», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о погибших в ДТП в Калужской области.

Инцидент произошел на 128-м км дороги Калуга — Вязьма. Автобус следовал из Липецка в Калугу. В нем находилась группа детей, которая ехала на конкурс в филармонию. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся.