Калужская полиция задержала водителя автобуса, попавшего в смертельное ДТП
Правоохранители задержали водителя, который управлял разбившимся в Калужской области автобусом с детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление регионального МВД.
Представители МВД подчеркнули, что в настоящее время мужчина находится на медицинском освидетельствовании. В ведомстве уточнили, что он в результате аварии не пострадал.
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Ранее на крупную аварию отреагировал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
По последним данным, в результате опрокидывания автобуса погибли семь человек, включая трех детей. Еще 31 человек получил ранения различной степени тяжести.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело.