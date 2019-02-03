Калужская полиция задержала водителя автобуса, попавшего в смертельное ДТП

__is_photorep_included12161071: 1

Правоохранители задержали водителя, который управлял разбившимся в Калужской области автобусом с детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление регионального МВД.

Представители МВД подчеркнули, что в настоящее время мужчина находится на медицинском освидетельствовании. В ведомстве уточнили, что он в результате аварии не пострадал.

Реклама

Ранее на крупную аварию отреагировал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По последним данным, в результате опрокидывания автобуса погибли семь человек, включая трех детей. Еще 31 человек получил ранения различной степени тяжести.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.