СК завел дело после ДТП в Калужской области

Уголовное дело об аварии с автобусом в Калужской области передано в Следственный комитет России (СК). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Как отмечается, СК возбудил уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). До этого полиция возбудила дело по статье 264 (нарушение правил дорожного движения).

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Подчеркивается, что на место инцидента уже выехали следователи и криминалисты центрального аппарата СК.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате аварии с автобусом в Калужской области увеличилось до четырех человек.

Автобус следовал из Липецка в Калугу. В нем находилась группа детей, которая ехала на конкурс в филармонию. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся.