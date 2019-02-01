В Кемеровской области автобус врезался в локомотив

В Кемеровской области в результате ДТП с участием автобуса и локомотива грузового поезда пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, авария произошла на 12-м км автодороги Новокузнецк - Чистогорский.

Как отмечается, автобус совершил столкновение с локомотивом грузового подвижного состава.

Реклама

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске автобус врезался в опору моста.