В Кемеровской области автобус врезался в локомотив
В Кемеровской области в результате ДТП с участием автобуса и локомотива грузового поезда пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, авария произошла на 12-м км автодороги Новокузнецк - Чистогорский.
Как отмечается, автобус совершил столкновение с локомотивом грузового подвижного состава.
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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске автобус врезался в опору моста.