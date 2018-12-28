Российским водителям сделают скидку на оплату опоздавших штрафов

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Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении двадцатидневного периода оплаты автомобильного штрафа «со скидкой» в случае прибытия извещения с опозданием, передает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

«В случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения такого постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшим такое постановление», — говорится в тексте закона.

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Как отмечается, получивший штраф должен подать ходатайство сам.

Ранее сообщалось, что в Москве вдвое увеличили штраф за неоплату парковки.