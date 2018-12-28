В Удмуртии при столкновении грузовика и маршрутки пострадали восемь человек

В результате ДТП с участием маршрутки и грузового автомобиля в Удмуртии утром 28 декабря пострадали восемь человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по республике.

Уточняется, что двое пострадавших были госпитализированы. Остальные шестеро в настоящее время также находятся в больнице, но медики намерены их отпустить после оказания первой помощи.

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По данным ведомства, авария произошла в 07.45 по местному времени (06.45 мск) на 80-ом км автодороги Елабуга-Пермь в Можгинском районе Удмуртии. Водитель «Газели» допустил столкновение с грузовиком, после чего съехал в кювет.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае микроавтобус с детьми попал в ДТП.