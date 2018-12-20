Экс-руководитель Nissan может выйти на свободу
Бывший лава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, который обвиняется в финансовых махинациях, может выйти на свободу, передает Reuters.
По данным агентства, токийский суд не будет продлевать ему арест.
Гон был взят под стражу 19 ноября из-за подозрений в занижении доходов. Он не включил в финансовые отчеты незадекларированные средства, которые должны были быть выплачены руководителю компании в качестве выходного пособия.
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Позднее, 10 декабря, он был повторно арестован по тому же обвинению.
Ранее сообщалось, что экс-главе Nissan предъявили обвинения.