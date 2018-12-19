ГИБДД хочет обязать менять иностранные права на территории России
Руководитель отделения организации экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков заявил, что ведомство хочет обязать владельцев иностранных водительских прав менять их на территории России, передает РИА «Новости».
«Законопроект предусматривает замену в течение 6 месяцев иностранного водительского удостоверения на российское для водителей, которые законно находятся на территории России», — сказал Гиляков.
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По его словам, этот закон касается граждан, обладающих правом на трудовую деятельность на основании иностранных водительских прав, а также россиян, получивших права за рубежом.
Ранее сообщалось, что ГИБДД определит формат электронных прав в 2019 году.