ГИБДД хочет обязать менять иностранные права на территории России

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Руководитель отделения организации экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков заявил, что ведомство хочет обязать владельцев иностранных водительских прав менять их на территории России, передает РИА «Новости».

«Законопроект предусматривает замену в течение 6 месяцев иностранного водительского удостоверения на российское для водителей, которые законно находятся на территории России», — сказал Гиляков.

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По его словам, этот закон касается граждан, обладающих правом на трудовую деятельность на основании иностранных водительских прав, а также россиян, получивших права за рубежом.

Ранее сообщалось, что ГИБДД определит формат электронных прав в 2019 году.