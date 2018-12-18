Правительство раздаст регионам 12 млрд рублей на дороги
Правительство России утвердило распределение бюджетных средств в размере более чем 12 млрд.руб. по 27 регионам, сообщается на сайте кабмина.
Деньги из бюджета пойдут на «развитие и модернизацию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения».
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В комментарии правительства отмечается, что более 8 млрд. руб. будут направлены 14 регионам для реализации проектов, которые особо важны для социально-экономического развития страны.
Среди регионов, которым выделяются средства — Адыгея, Камчатский край, Магаданская область, Нижегородская область, Ненецкий и Чукотский АО и другие.
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