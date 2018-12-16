В Швейцарии автобус с пассажирами врезался в стену, десятки пострадавших

В Швейцарии произошло ДТП, в котором погиб один человек и пострадали еще 44. Об этом сообщает Blick.

Согласно данным правоохранительных органов, инцидент произошел в 6.15 мск около Цюриха. Автобус с пассажирами ехал в Дюссельдорф из Генуи и врезался в стену.

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Отмечается, что причины произошедшего в настоящее время не установлены, однако с утра сообщалось об осадках и гололеде.

Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку на предприятии-перевозчике, автобус которого попал в аварию в Назаровском районе Красноярского края.