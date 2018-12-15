В Красноярском крае при аварии с автобусом погибли четыре человека

В результате столкновения пассажирского автобуса и фуры на 40 км трассы Ачинск — Троицкое в Красноярском крае погибли четыре человека, еще семеро находятся в больнице. Об этом сообщает ТАСС.

О количестве жертв рассказал глава пресс-службы регионального управления МВД Владимир Юрченко.

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«Число погибших увеличилось до четырех», — сказал Юрченко.

Ранее сообщалось, что при столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля на севере Красноярского края погибли два человека.