В Приамурье шесть человек пострадали в ДТП с машиной ГИБДД
В Амурской области мужчина за рулем автомобиля Mitsubishi врезался в автомобиль ГИБДД, сообщает ведомство.
В результате инцидента пострадали шесть человек.
«Предварительно установлено, что водитель...Mitsubishi Galant не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, допустил столкновение со служебным автомобилем ДПС ГИБДД», — говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.