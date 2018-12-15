В Приамурье шесть человек пострадали в ДТП с машиной ГИБДД

В Амурской области мужчина за рулем автомобиля Mitsubishi врезался в автомобиль ГИБДД, сообщает ведомство.

В результате инцидента пострадали шесть человек.

«Предварительно установлено, что водитель...Mitsubishi Galant не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, допустил столкновение со служебным автомобилем ДПС ГИБДД», — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.