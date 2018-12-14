В Петербурге парализовано движение по КАД после аварии с 12 машинами

На Кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга вечером 14 декабря произошло столкновение 12 автомобилей, в числе которых 11 легковых машин и один грузовик, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Сообщается, что движение по внутреннему кольцу полностью перекрыто. ДТП произошло на четвертом километре внутреннего кольца автодороги.

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Как отмечается, после аварии на участке КАД образовалась пробка протяженностью около трех километров.

По данным РИА «Новости», в результате столкновения пострадал один человек. Водитель легкового автомобиля Honda «получила среднюю степень вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что в Курской области в ДТП погибли четыре человека.