Автомобиль наехал на остановку в Алтайском крае, есть пострадавшие

Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Алтайском крае, передает ТАСС со ссылкой на источник в ГИБДД.

По данным агентства, шесть человек получили травмы.

«В городе Камень-на-Оби водитель Toyota Sprinter в условиях снегопада совершил съезд с дороги вправо по ходу движения с последующим наездом на шестерых пешеходов и остановку общественного транспорта», — отметил источник.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при наезде троллейбуса на остановку в Орле.