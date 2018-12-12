Пьяный полицейский насмерть сбил женщину под Саратовом

В Саратовской области автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый сотрудник полиции, насмерть сбил женщину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД.

Уточняется, что «действующий сотрудник взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Петровскому району 1996 года рождения, находясь в очередном отпуске, совершил наезд на пешехода-женщину 1966 года рождения, в результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась на месте».

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По данным главка, полицейский управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время по данному факту назначено проведение служебной проверки.