Матвиенко предложила разрешить оплату штрафов ГИБДД через интернет

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила дать водителям возможность оспаривать штрафы через интернет. Об этом сообщает «Российская газета».

По ее словам, это должно происходить в автоматическом режиме.

«Видеокамеры, как и всякая техника, могут ломаться, некорректно работать из-за погодных и других условий, но штрафы за зафиксированные ими нарушения рассылаются в автоматическом режиме. А автоматического оспаривания штрафа, который, по мнению гражданина, назначен незаконно, — у нас нет», — отметила Матвиенко.

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Она предложила создать для этих целей какую-либо «кнопку» или специальную систему на сайте ГИБДД.

«Давайте экономить время граждан и соблюдать их права», — заключила Матвиенко.

Глава Совфеда подчеркнула, что доходы от уплаты штрафов идут в местный бюджет.

Ранее в МВД заявили о росте количества штрафов за нарушения ПДД.