Матвиенко предложила разрешить оплату штрафов ГИБДД через интернет
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила дать водителям возможность оспаривать штрафы через интернет. Об этом сообщает «Российская газета».
По ее словам, это должно происходить в автоматическом режиме.
«Видеокамеры, как и всякая техника, могут ломаться, некорректно работать из-за погодных и других условий, но штрафы за зафиксированные ими нарушения рассылаются в автоматическом режиме. А автоматического оспаривания штрафа, который, по мнению гражданина, назначен незаконно, — у нас нет», — отметила Матвиенко.
Она предложила создать для этих целей какую-либо «кнопку» или специальную систему на сайте ГИБДД.
«Давайте экономить время граждан и соблюдать их права», — заключила Матвиенко.
Глава Совфеда подчеркнула, что доходы от уплаты штрафов идут в местный бюджет.
Ранее в МВД заявили о росте количества штрафов за нарушения ПДД.