В Москве произошла авария с автобусом, фурой и двумя автомобилями

Автобус, фура и два легковых автомобиля столкнулись на дороге в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Как отмечается, инцидент произошел на Новорязанском шоссе.

По данным агентства, в результате аварии пострадал пассажир автобуса и водитель одного из автомобилей, они получили легкие ранения.

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«Произошло столкновение автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей, пострадали один пассажир автобуса и водитель одной из легковушек, у них лёгкие ушибы», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Подчеркивается, что в данный момент частично ограничено движение по одной полосе.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что под Владимиром автомобиль столкнулся с автобусом.