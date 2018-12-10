В МВД заявили о росте количества штрафов за нарушения ПДД

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В МВД проинформировали об увеличении количества штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает RT.

Отмечается, что за десять месяцев 2018 года количество штрафов выросло на 20% и составило 112,3 млн.

Кроме того, в ведомстве уточнили, какие правонарушения на дороге являются самыми распространенными. Среди них нарушения скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал, несоблюдение правил обгона и встречного разъезда. Также водители не принимают во внимание дорожные знаки и разметку, неправильно располагают автомобиль на дороге и нарушают требование об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев машин.

Ранее в ГИБДД внесли ясность в сообщения о штрафах за отсутствие зимней резины.