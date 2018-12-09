Макрон обсудил с Абэ судьбу альянса Nissan-Renault-Mitsubishi

<img src="//img.gazeta.ru/files3/257/11765257/upload-RIAN_5512716.HR-pic905-895x505-63154.jpg">

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с японским премьер-министром Синдзо Абэ дальнейшее будущее альянса Nissan-Renault-Mitsubishi на фоне скандала с увольнением главы Renault и Nissan Карлоса Гона, передает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

Сообщается, что в ходе встречи, которая прошла во время саммита G20 в Буэнос-Айресе, Макрон попросил Абэ поспособствовать сохранению альянса.

Реклама

Отмечается, что премьер Японии ничего не ответил на эту просьбу.

Ранее сообщалось, что Абэ заявил, что судьбу альянса Nissan, Renault и Mitsubishi определит частный бизнес.