Макрон обсудил с Абэ судьбу альянса Nissan-Renault-Mitsubishi
Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с японским премьер-министром Синдзо Абэ дальнейшее будущее альянса Nissan-Renault-Mitsubishi на фоне скандала с увольнением главы Renault и Nissan Карлоса Гона, передает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.
Сообщается, что в ходе встречи, которая прошла во время саммита G20 в Буэнос-Айресе, Макрон попросил Абэ поспособствовать сохранению альянса.
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Отмечается, что премьер Японии ничего не ответил на эту просьбу.
Ранее сообщалось, что Абэ заявил, что судьбу альянса Nissan, Renault и Mitsubishi определит частный бизнес.